Названы регионы с плохой эпидситуацией в Казахстане 

В "красной" зоне находятся семь регионов, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане на 6 апреля зарегистрировано 256 837 больных с положительным результатам COVID-19 и 50 839 случаев КВИ минус. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в "красной" зоне находятся семь регионов - города Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская области, — сообщил Цой.

Он добавил, что города Алматы и Нур-Султан в "красной" зоне находятся на протяжении 28 дней, Западно-Казахстанская область - 20 дней, Атырауская - последние две недели, Актюбинская и Алматинская - последнюю неделю, Акмолинская - сутки.

В желтой зоне - два региона - Шымкент и Карагандинская область. Остальные 8 регионов расположены в зеленой зоне. Хочу отметить, что в марте месяца по сравнению с февралем отмечается рост заболеваемости на 30%. Так, зарегистрировалась до 1800 случаев в сутки. За пять дней апреля зарегистрировано 9 983 случая, в сутки регистрируется до 2 тыс. больных, — отметил глава Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан