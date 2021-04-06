Сколько человек провакцинируют в Казахстане

О темпах вакцинации от коронавирусной инфекции в Казахстане на заседании правительства рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

По словам министра, кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции продолжается с 1 февраля, а с 1 апреля категории лиц, подлежащих вакцинации расширены. Графики по вакцинации составляются местными исполнительными органами.

На сегодня первым компонентом привито 194 706 пациентов, вторым компонентом 72 110 граждан. Показатель на 1000 населения по республике составил 10,3. Во исполнение поручения главы государства в апреле ожидается поставка 2 млн доз вакцины, что позволит охватить 23,4% от подлежащего контингента, - сказал Цой.

Он добавил, что согласно плану иммунизации, определены объемы и предварительные сроки поставок вакцин в регионы.

С учетом вашего поручения и действующей эпидситуации в апреле увеличены объемы поставок вакцин в Нур-Султан до 284 тысячи, Алматы - 464 тысяч, Шымкент - 172 тысяч, Алматинская область - 232 тысяч, Карагандинская область - 217 тысяч доз. С учетом проводимых переговоров с производителями в Казахстане в первом полугодии планируется поступление более 6 млн доз вакцин, что позволит охватить 64% от подлежащего контингента. Данные объемы позволят максимально расширить контингент, подлежащий вакцинации против коронавируса, и доступность лицам, желающим привиться на безвозмездной основе, - подчеркнул глава ведомства.

При этом Цой уточнил, что для проведения вакцинации в организованных коллективах и местах массового скопления людей, будут задействованы передвижные прививочные пункты. В связи с этим он обратился к акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент для того, чтобы они обеспечили организацию временных прививочных пунктов, бригад в местах массового скопления людей, для увеличения охвата населения вакцинацией против COVID-19, достаточным количеством холодильного оборудования для хранения вакцины и термоконтейнерами для проведения прививок выездными прививочными бригадами.

Оксана Скибан, Нур-Султан