Озвучены результаты исследований новых штаммов КВИ в Казахстане 

6 апреля 2021, 09:58
Фото: pixabay.com

На постоянной основе проводится генетическое изучение штаммов КВИ, циркулирующих на территории республики, сказал на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

По данным Всемирной организации здравоохранения, "британский штамм" выявлен в 130 странах мира, "южно-африканский" в 80, а "бразильский" - 45 странах. В целях определения новых мутаций нами на постоянной основе проводится генетическое изучение штаммов КВИ, циркулирующих на территории республики, — сказал Алексей Цой.

Он добавил, что в марте на территории республики выявлена циркуляция "британского" и "южно-африканского" штаммов.

Недавние исследования показывают, что британский вариант коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и смерти, чем исходный штамм. Бразильский штамм не считается более смертоносным, но он распространяется легче, чем исходный штамм COVID-19, — объяснил министр.

Также установлено, что британский штамм коронавируса распространяется быстрее, по сравнению со штаммом прошлого года в 1,7 раза, южноафриканский в 1,5 раза и бразильский в 2 раза.

При этом рост репродуктивного числа может увеличиться с 1,1 до 1,9 что постепенно приведет к доминированию этих штаммов. Следует отметить, что принятые Правительством ограничительные меры с 2020 года, позволили в течение 6 месяцев не допустить завоз новых вирусов. Мониторинг новых штаммов продолжается, — заключил Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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