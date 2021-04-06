Избран заместитель председателя правления KASE

Решением совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" с 5 апреля 2021 года заместителем председателя правления KASE избран Саржаков Жайнар Наурзбаевич со сроком полномочий до 1 июля 2023 года, сообщает zakon.kz.

В разные годы Жайнар Саржаков занимал руководящие позиции в Департаменте монетарных операций, Департаменте финансового учета и мониторинга финансовых операций Национального Банка Республики Казахстан, участвовал в разработке инвестиционных стратегий золотовалютных активов НБРК, Национального фонда РК, пенсионных активов ЕНПФ. Выпускник МГУ по специальности "Прикладная математика".

С учетом указанного решения состав правления KASE определен в количестве следующих пяти лиц:

Алдамберген А.Ө., председатель правления;

Мажекенов Е.Б., заместитель председателя правления;

Саржаков Ж.Н., заместитель председателя правления;

Хорошевская Н.Ю., заместитель председателя правления;

Цалюк А.Ю., заместитель председателя правления.





