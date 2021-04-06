Курс доллара вырос еще на 1,5 тенге

6 апреля 2021, 11:20
Фото: fleepik

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 428,99 тенге, поднявшись сразу на 1,53 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,8-430 тенге, евро – 503-508 тенге, рос. рубль - 5,6-5,7 тенге.

Между тем цены на нефть растут на торгах 6 апреля после вчерашнего падения.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,70%, составив $59,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,51% — до $62,47 за баррель.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?