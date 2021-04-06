Курс доллара вырос еще на 1,5 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 428,99 тенге, поднявшись сразу на 1,53 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,8-430 тенге, евро – 503-508 тенге, рос. рубль - 5,6-5,7 тенге.

Между тем цены на нефть растут на торгах 6 апреля после вчерашнего падения.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,70%, составив $59,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,51% — до $62,47 за баррель.