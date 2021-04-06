Ремонт дорог в Алматы. Что об этом известно?

В Управлении городской мобильности Алматы рассказали о планах по ремонту дорог в городе, передает zakon.kz.

По текущему (ямочному) ремонту планируется отремонтировать более 250 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия, 40 остановочных карманов и площадок. В настоящее время текущий (ямочный) ремонт первоочередно производится на магистральных улицах с переходом на улицы районного значения. Работы по текущему ремонту проводятся на постоянной основе по мере выявления дефектов по заявкам районных акиматов, предписаний УАП ДП, Open Almaty и т. д. - отметили в управлении.

Там сообщили, что ямочный ремонт проводится в весенне-летне-осенний период года, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается +10 °С и выше, на сухом основании.

Образовавшиеся в зимний период на дорожном покрытии дефекты улично-дорожной сети необходимо временно устранять путем забивки холодной/теплой асфальтобетонной смеси или засыпкой инертным материалом с укладкой брусчатки (аварийно-восстановительные) с последующим устранением в весенне-летний период с укладкой горячей асфальтобетонной смеси при среднесуточной температуре +10 на сухом основании, - пояснили в ведомстве.

В целом в Алматы протяженность улично-дорожной сети составляет 3 096,8 км, 2 746 улиц. В том числе 385 улиц магистрального значения протяженностью 1 150 км и 2 361 улица местного значения протяженностью 1 946,8 км.

Для выполнения работ по текущему ремонту создано 162 рабочих места – 16 бригад и задействовано 45 единиц спецтехники.