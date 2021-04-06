Закон об органах военной полиции разработали в РК

Министерство обороны разработало проект закона "Об органах военной полиции", передает zakon.kz.

Закон устанавливает правовые основы, принципы, задачи, систему, полномочия, компетенцию, права и обязанности органов военной полиции Вооруженных сил, органов национальной безопасности и внутренних дел РК,применение оружия, специальных средств и физической силы военнослужащими органов военной полиции, кадровый состав, социальную и правовую защиту, финансовое и материально техническое обеспечение личного состава органов военной полиции, а также ответственность и надзор за деятельностью органов военной полиции.

Указывается, что Военная полиция предназначена для защиты прав и свобод военнослужащих, лиц гражданского персонала, обеспечения в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного движения, а также в пределах своей компетенции для противодействия преступности, коррупции и защиты других охраняемых законом правоотношений.

Органы военной полиции создаются в Вооруженных Силах, органах национальной безопасности и Национальной гвардии РК.

Задачами органов военной полиции являются:

обеспечение правопорядка в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях РК; осуществление мер профилактики, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие уголовных, административных правонарушений в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан, а также выявление обстоятельств, способствовавших их совершению; предупреждение коррупции и выявление коррупционных правонарушений в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан; производство досудебного расследования в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан; розыск военнослужащих, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также самовольно оставивших часть или место службы; обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств органов национальной безопасности, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК; исполнение в предусмотренных законодательством случаях задержания и меры в виде содержания под стражей в отношении военнослужащих с содержанием на гауптвахте, а также исполнение уголовного или административного наказания в виде ареста; осуществление государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов к ним Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, за исключением Сил особого назначения Службы государственной охраны Республики Казахстан, с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных номерных знаков; проведение обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции; производство по делам об административных правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами РК;

Задачами органов военной полиции Комитета национальной безопасности являются:

производство досудебного расследования по делам об уголовных правонарушениях, совершенных военнослужащими и сотрудниками специальных государственных органов,

в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РК;

в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РК; охрана объектов органов национальной безопасности РК, в том числе с использованием вооружения, специальных средств, систем безопасности и иных технических средств, а также обеспечение на указанных объектах пропускного и внутриобъектового режимов в порядке и пределах, определяемых председателем Комитета национальной безопасности РК;

координация деятельности органов национальной безопасности РК в сфере производства по делам об административных правонарушениях в порядке и пределах, определяемых председателем КНБ РК.

осуществление ведомственного контроля по исполнению профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в специальных государственных органах Республики Казахстан.

Задачами органов военной полиции Вооруженных Сил РК также являются:

осуществление внутреннего контроля за организацией планирования службы войск и суточного наряда, противодиверсионной безопасности, антитеррористической защищенности военных объектов, внутренней, караульной и гарнизонной служб, соблюдением требований по инженерно-технической укрепленности техническими средствами охраны воинских частей и учреждений ВС РК.

планирование мероприятий по совершенствованию службы войск в Вооруженных Силах РК;

обеспечение режима и безопасности Министерства обороны РК, в том числе с использованием вооружения, специальных средств, систем безопасности и иных технических средств охраны, а также обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов;

обеспечение безопасности должностных лиц и объектов Вооруженных Сил (по перечню определяемому министром обороны РК), а также руководителей делегации военных ведомств во время их визита в Республику Казахстан по вопросам военного и военно-технического сотрудничества по решению министра обороны РК;

проведение полиграфологических исследований в отношении военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, назначаемых на должности, перечень которых утвержден министром обороны;

осуществление ведомственного контроля за организацией мероприятий по обеспечению безопасности воинской службы в воинских частях и учреждениях ВС РК;

совместное с органами внутренних дел осуществление охраны общественного порядка, пресечение массовых беспорядков, обеспечение общественной безопасности на период режимов чрезвычайного и военного положения, а также осуществление мероприятии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера в соответствии с законодательством республики;

в предусмотренных законодательством случаях задержание военнослужащего, применение меры пресечения в виде содержания под стражей, исполнение уголовного наказания в виде ареста или административного взыскания в виде административного ареста с содержанием на гауптвахте;

участие в миротворческой деятельности.

Как отмечается, должностные лица органов военного управления, сотрудники, военнослужащие, работники специальных государственных органов и гражданский персонал обязаны оказывать содействие органам военной полиции в решении возложенных на них задач.





Никто не вправе вмешиваться в деятельность военнослужащих органов военной полиции, кроме лиц, прямо уполномоченных на то законом. Противоправное вмешательство в деятельность военнослужащих органов военной полиции влечет установленную законами ответственность, - говорится в законе.

Также говорится, что органы военной полиции Вооруженных Сил РК разрабатывают меры по совершенствованию деятельности военной полиции, учувствуют в координации деятельности ВС других войск и воинских формирований РК по вопросам обеспечения безопасности воинской службы, службы войск, противодиверсионной и антитеррористической защиты оборонных объектов.

Помимо этого, органы военной полиции Вооруженных Сил РК участвуют в научной работе по вопросам, отнесенным к компетенции военной полиции, в разработке образцов вооружения и военной техники, специальных средств, специальных технических средств и оборудования.

Закон также определяет полномочия, права и обязанности органов военной полиции.

Так, органы военной полиции для выполнения возложенных на них задач в пределах полномочий вправе:

требовать от военнослужащих, а также лиц гражданского персонала воинских частей, соединений, учреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей соблюдения общественного порядка, правил ношения военной формы одежды, прекращения противоправных действий и действий, препятствующих осуществлению задач и функций органов военной полиции, а также направлять на медицинское освидетельствование в порядке и случаях, установленных законодательством РК,лиц на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения;

требовать соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах, охраняемых органами военной полиции или на объектах где обеспечивается режим и безопасность органами военной полиции;

при совершении правонарушений военнослужащими на территории воинских частей и учреждений, а на территории воинских частей (военных объектов) и гарнизонов иными лицами проверять документы, удостоверяющие их личность, принимать меры, обеспечивающие прекращение правонарушения;

по имеющимся в производстве материалам и уголовным делам вызывать военнослужащих и иных граждан в органы военной полиции, получать от них объяснения, документы или их копии, производить допросы и иные процессуальные действия, а также в установленном законом порядке подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки без уважительной причины;

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения, а также обвиняемых или подсудимых, скрывающихся от органов дознания, предварительного следствия или суда;

проводить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке личный досмотр задержанных лиц, указанных в подпункте 4) настоящей статьи, досмотр их вещей, документов, транспортных средств, изымать предметы, находящиеся в незаконном обороте;

задерживать и доставлять в учреждения органов военной полиции или по месту службы военнослужащих, грубо нарушающих воинскую дисциплину или общественный порядок;

передавать материалы о дисциплинарных проступках, совершенных военнослужащими, на рассмотрение соответствующих командиров (начальников) воинских частей в соответствие с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК;

производить досудебное расследование в пределах полномочий, установленных уголовно-процессуальным законодательством РК;

при преследовании лиц, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений, угрожающих безопасности граждан, входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, юридических лиц, на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения государственных органов и организаций (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) и осматривать их либо при наличии достаточных оснований полагать, что там совершено или совершается уголовное правонарушение, с последующим направлением материалов следственному судье в суточный срок и одновременно копии постановления прокурору;

беспрепятственно и безвозмездно получать по находящимся в производстве уголовным делам информацию и материалы от физических, юридических и должностных лиц с соблюдением требований, установленных законодательством РК;

вносить в пределах своей компетенции военному командованию и иным должностным лицам представления по устранению обстоятельств, способствующих совершению уголовных, административных и коррупционных правонарушений;

в безотлагательных случаях в служебных целях пользоваться средствами связи независимо от их местонахождения и принадлежности(за исключением принадлежности указанных средств представителям иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом);

при проведении мероприятий по розыску и задержанию военнослужащих, самовольно оставивших месторасположение воинской части с оружием, по согласованию с правоохранительными органами самостоятельно устанавливать контрольно-пропускные пункты, с последующим уведомлением правоохранительных органов;

останавливать, досматривать, а также задерживать транспортные средства Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК, отстранять от управления военными транспортными средствами лиц, подозреваемых в употреблении алкоголя, наркотических и токсикоманических веществ, и направлять их на медицинское освидетельствование в порядке и случаях, установленных законодательством республики;

при проведении мер по задержанию лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, по согласованию с уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц, автомобильных дорог и других территориях;

в координации с уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения регулировать дорожное движение во время прохождения колонн военных транспортных средств, организовывать и обеспечивать сопровождение этих колонн и транспортных средств специального назначения;

проверять в воинских частях и военных учреждениях исполнение контрольных и профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

проверять в воинских частях и военных учреждениях соблюдение военнослужащими требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

при отсутствии иных возможностей использовать воинский транспорт для проезда к месту происшествия, доставления в лечебные учреждения военнослужащих и граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи;

осуществлять проверку у военнослужащих и лиц гражданского персонала документов, удостоверяющих их личность, а также другие документы, необходимые для проверки соблюдения установленных правил, ведомственный контроль за выполнением которых возложен на органы военной полиции;

производить при входе (въезде) в места проведения массовых мероприятий с участием войск досмотр лиц, их вещей, транспортных средств и провозимых грузов, в том числе с применением технических средств и служебных животных;

использовать технические средства фиксации противоправных действий при исполнении служебных обязанностей;

использовать технические средства для обнаружения и изъятия незаконно вносимых (выносимых), ввозимых (вывозимых) вещей, предметов, документов и иного имущества на объекты, охраняемые органами военной полиции или объекты, где органы военной полиции обеспечивают режим и безопасность;

обеспечивать режим и безопасность гауптвахт для содержания военнослужащих, задержанных органами военной полиции либо находящихся под следствием и судом, либо для применения ареста;

осуществлять проверку у физических лиц служебных удостоверений, документов, удостоверяющих личность, находящихся при них вещей, при их входе (выходе) и въезде (выезде) на объектах, охраняемых органами военной полиции или объектах где органами военной полиции обеспечивается режим и безопасность.

Полностью текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 20 апреля.