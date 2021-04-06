Жесткий карантин ввели в отдаленном селе Карагандинской области

Жесткий карантин ввели в отдаленном селе Алгабас в Карагандинской области из-за всплеска коронавируса, передает zakon.kz.

В период с 28 марта по 4 апреля в селе было зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Заболевших госпитализировали в инфекционные стационары городов Жезказган и Сатпаев.

Всего в селе Алгабас проживает более 250 человек, удаленность от районного центра более 90 километров.

Для проведения противоэпидемических мероприятий в село выехали специалисты Управления санитарно-эпидемиологического контроля Улытауского района. Они определили круг контактных лиц. Проводятся все необходимые меры по недопущению дальнейшего распространения заболеваемости.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что источником инфицирования заболеваемости среди сельчан явилась заболевшая жительница села, выезжавшая за пределы аула, - сообщили в ДСЭК Карагандинской области.

Управлением санитарно-эпидемиологического контроля вынесено постановление о введении ограничительных мероприятий, установлен санитарный пост, школьники определены на дистанционное обучение до 18 апреля, установлены 13 домашних очагов, выявлен круг контактных 20 человек.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.