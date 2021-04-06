Полицейский совершил суицид в Павлодаре

В Павлодаре совершил суицид сотрудник полиции. Расследование ведется по статье "Доведение до самоубийства", передает zakon.kz.

Pavlodarnews.kz пишет, что вызов по факту самоубийства полицейского поступил накануне, 5 апреля.

Данный факт зарегистрирован, проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК ("Доведение до самоубийства"). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины выясняются, – заявил исполняющий обязанности начальника полиции Жаскайрат Каиров.

Проводится также служебное расследование.