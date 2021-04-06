Прогноз погоды на 7 апреля в Казахстане 

Синоптики рассказали, какая погода будет 7 апреля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-западе и в центре республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере – гололед, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Костанайской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, ночью в Атырауской области местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской, Мангистауской, Карагандинской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.