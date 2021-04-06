Казахалтын продолжает улучшать социальную инфраструктуру в поселке Жолымбет

Жителям поселка Жолымбет Шортандинского района Акмолинской области передал в дар новую машину стоимостью 16 млн тенге для сбора и вывоза ТБО генеральный директор ТОО "Казахалтын Technology" Семен Хан. В компании отмечают, что решение социальных вопросов сельчан является одним из приоритетных направлений в политике социальной ответственности компании.

Семен Хан: Давно уже назрела необходимость приобретения спецтехники для сбора и вывоза мусора в поселке. Нас особенно радует то, что мы можем своевременно помочь жителям в поддержании чистоты и порядка в поселке.

Кроме того, помимо мусоросборочной машины компания подарила поселку 50 контейнеров для сбора мусора на общую сумму 2 млн 350 тыс.

В текущем году "Казахалтын Technology" запланировал ряд мероприятий по развитию и поддержке социальной и коммунальной инфраструктуры в поселке. Кроме того, закуплено 110 комплектов ученической мебели для двух средних школ п. Жолымбет, поставка которых ожидается в течение апреля этого года на общую сумму в 3 млн 320 тыс тенге.

Гайдар Касенов, аким Шортандинского района Акмолинской области: С предприятием налаживается конструктивный диалог. Тот план, который намечен для улучшение жизни поселка, уже поэтапно реализуется.

Меры социальной и инфраструктурной поддержки в п. Жолымбет реализуются в соответствии с решениями рабочей группы по взаимодействию местного населения с АО "ГМК Казахалтын" и его дочерними компаниями.