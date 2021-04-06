Мангистау лидирует в улучшении качества автодорог

Сегодня на селекторном заседании Правительства было обсуждено качество автодорог в стране. В ходе онлайн-совещания отмечено, что состояние дорог в Мангистауской области оценивается высоко.

Аким области С. Трумов сообщил, что в текущем году продолжается работа по ремонту и строительству 245 км дорог областного и районного значения. По всему региону и городу Актау будет проведен средний ремонт и реконструкция порядка 10 участков дорог. Кроме того, в текущем году начата работа по 2 новым проектам: реконструкция трассы "Актау – Форт-Шевченко" и дороги от центра "Хонда" до села Умирзак протяженностью 28,4 км. Совсем недавно дорожники приступили к капитальному ремонту важной для мангистаусцев автомобильной трассы "Жетыбай-Курык". На 8 км уже ведутся ремонтные работы. Завершить проект планируется в 2022 году.

В связи с активным развитием туристической деятельности в Мангистау развивают инженерно-транспортную инфраструктуру. Завершены 4 этапа масштабной реконструкции автомобильной дороги от водозаборного канала "МАЭК" до паромного комплекса "Курык". Запланирован ремонт дорог "Таучик-Шетпе" и "Актау-Форт-Шевченко". В соответствии с планом комплексного развития города Жанаозен совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, до 2025 года будет реконструирована автомобильная дорога "Жанаозен – Кендерли – граница Туркменистана" протяженностью 164 км.

На автомобильных трассах международного и республиканского значения имеются 37 придорожных центров сервисного обслуживания. 16 из них соответствуют национальному стандарту. Как отметил глава региона, работа по данному направлению будет продолжена.

План по "Дорожной карте на 2021-2025 годы" партии "NUR OTAN" - довести качество всех региональных дорог в стране до 95%. На заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан отметил, что удовлетворительное состояние автомобильных дорог местного значения в Мангистау составляет 94%.