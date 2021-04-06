МИД РК сделал заявление по ситуации в Иордании

Казахстан подтверждает свою солидарность политике Короля Абдаллы II. Об этом говорится в тексте заявления министерства иностранных дел страны, передает zakon.kz.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан внимательно отслеживает события в Иорданском Хашимитском Королевстве, являющимся одним из ключевых партнеров нашей страны на Ближнем Востоке. Казахстан подтверждает свою солидарность политике Короля Абдаллы II, направленной на улучшение благосостояния иорданского народа, обеспечение региональной стабильности и безопасности в мире, - говорится в заявлении МИД РК.

Отмечается, что Казахстан выражает полную поддержку принимаемым руководством Иордании мерам для сохранения внутриполитической стабильности.

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2017 года Король Абдалла II награжден первой Назарбаевской премией за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.

Накануне власти Иордании арестовали 20 человек по подозрению в заговоре с целью свержения монарха. Под стражу взяли в том числе и члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида, бывшего советника короля, экс-министра финансов Басема Авадаллу.

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн сообщил, что его поместили под домашний арест. В то же время информацию о домашнем аресте Хамзы бен Хусейна власти опровергли. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов Иордании генерал-майора Юсефа аль-Хунейти, бывшего наследного принца лишь попросили прекратить "действия, направленные против безопасности и стабильности Иордании", напоминает РБК.