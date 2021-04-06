Eurasian Resources Group поддержала акцию "Ел тірегі – Елбасы"

Компания ERG передаст порядка 11 000 продуктовых корзин нуждающимся казахстанцам, проживающим в регионах присутствия Группы: Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской областях и городе Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Продуктовые наборы вручат семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, оказавшимся в сложном материальном положении, одиноким пенсионерам. Списки сформированы совместно с региональными акиматами.

Пандемия COVID-19 не закончилась, и в этот трудный для всей страны период Eurasian Resources Group продолжает поддерживать граждан, оказавшихся в сложном материальном положении из-за карантинных мер. Вместе с продуктовыми корзинами мы передаем пожелания крепкого здоровья и благополучия. Пусть сбудутся все мечты, оправдаются надежды и будут вознаграждены все ваши благие устремления. Благополучие в нашей стране – ответственность каждого из нас! отметил Серик Шахажанов, председатель правления ТОО "Евразийская Группа"

В наборах самое необходимое: рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушенка, сахар, чай и конфеты. Каждый из них весом около 50 кг.

Волонтеры предприятий ERG из Советов молодежи будут осуществлять бесконтактную доставку с соблюдением всех мер безопасности.

Отметим, что в честь 30-летия независимости Республики Казахстан стартовала акция "Ел тірегі – Елбасы", инициированная благотворительным фондом "Халык". Акцию поддержали фонды, известные бизнесмены и компании. В настоящее время более 20 000 продуктовых корзин уже доставлены во все регионы страны. Более 11 000 продуктовых корзин от ERG начали доставлять с 5 апреля. Благотворительный фонд "Халык" призывает представителей бизнес-сообществ и другие благотворительные организации объединиться и поддержать акцию "Ел тірегі – Елбасы". Акцию планируют проводить неоднократно в течение 2021 года.

Напомним, что порядка 17 лет ERG ежегодно заключает меморандумы по реализации социально значимых проектов в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях, где расположены предприятия Группы.

В целом с 2001 по 2020 годы объем социальных инвестиций ERG в регионах присутствия превысил 280 млрд тенге.