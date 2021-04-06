В Атырауской области изменились условия карантина

Главный санитарный врач Атырауской внес дополнения в постановление о карантине в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно им, объектам общественного питания разрешается работать ежедневно с 9:00 до 22:00 с запретом работы в воскресенье, фудкортам работать только на доставку и вынос с 7:00 часов до 00:00 часов.

Торговым домам и ТРЦ (павильоны, бутики) разрешено работать только в будние дни: с 10:00 до 22:00 часов, (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;

В период священного месяца "Рамадан" запрещено проведение коллективного мероприятия "ауызашар", за исключением "ауызашар" среди членов одной семьи, проживающих совместно.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь