В США признали, что испытание гиперзвукового оружия закончилось неудачей

Летные испытания прототипа американской гиперзвуковой ракеты 5 апреля потерпели неудачу, передает zakon.kz.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ВВС США.

Согласно изложенной информации, "тестовая ракета не смогла завершить последовательность предстартовых операций" и не отделилась от бомбардировщика B-52, с которого ее должны были запустить. Испытание проводилось над Тихим океаном у побережья штата Калифорния.

Помимо демонстрации безопасного отделения ракета-носителя ARRW от B-52, в ходе испытаний предполагалось изучить характеристики ракеты на рабочих скоростях через фазу зажигания и разгона и смоделировать отделение ускорителя.

ВВС США планируют разобраться в причинах провала испытаний и внести в них изменения.

Ранее был опубликован доклад Hypersonic Weapons ("Гиперзвуковое оружие") контрольно-бюджетного управления американского конгресса, в котором сообщалось, у США отсутствуют достаточно развитые технологии для создания гиперзвукового оружия.