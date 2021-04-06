Семья погибшей от коронавируса медсестры требует наказать ее коллег

Житель Павлодара обратился в Генпрокуратуру в надежде добиться справедливости. Полгода назад он потерял жену. Она была медработником и умерла от коронавируса. Вдовец подал в суд на клинику, руководство которой, по его мнению, виновато в случившейся трагедии, сообщает zakon.kz.

Майор в отставке Есбол Иткулов – теперь многодетный отец-одиночка. Страшным летом 2020 года он потерял супругу, старшую сестру и чуть было не лишился детей. Все четверо с тяжелой пневмонией лежали в стационарах. Смертельный вирус, в чем уже точно уверен Есбол, "принесла" с работы его покойная жена, передает Первый канал "Евразия".

Ляззат Бортышева работала старшей медсестрой в частной клинике. Еще в начале июня она жаловалась на недомогание, через пару недель ее не стало.

Моя супруга в течение недели еще продолжала работать, ходить на работу. Заразила там двух медсестер. Возможно, заразила еще пациентов, которые приходили на медосмотр, заразила всю нашу семью. Когда я еще лежал в больнице, мне сообщили, что у меня супруга погибла. Пока я выписался, похоронами занималась сестра родная, тоже очень близкий мне человек, она тоже заболела, и 17 июля, к сожалению, тоже погибла. Есбол Иткулов

Мужчина доказывает, что жена умерла из-за того, что ее не отпустили с работы, что, по его мнению, идет вразрез с действовавшим тогда Постановлением главного санврача страны. Покойную Ляззат несколько раз осматривали врачи частной клиники, делали рентген, но упустили смертельный недуг коллеги. После смерти медработника внеплановую проверку в учреждении провели санврачи, которые установили, что там на самом деле нарушили установленные нормы.

Эти дефекты были значительные, но они не основные, которые могли привести к гибели медработника. С ее стороны тоже были факты невыполнения своих функциональных обязанностей. При появлении респираторных данных, температуры обязательно должны были оповестить руководителя. заместитель руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Сауле Арыстанова

Три работника клиники получили дисциплинарные взыскания, но не за смерть коллеги, а за допущенные нарушения в целом. Семье Иткуловых выплатили 10 млн тенге компенсации от Минздрава. Но уголовное дело, возбужденное по факту халатности врачей, не сдвинулось с мертвой точки. Есбол обратился к Генпрокурору республики. Вдовец уверен, что если бы не роковая оплошность, допущенная частной клиникой, его жена и сестра были бы живы.