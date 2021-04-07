Дороги Жамбылской области – одни из лучших в стране

В результате проведенных в 2020 году работ удельный вес автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии вырос с 85 до 90%, уличной сети - 76%. Следует отметить, что это второй показатель по республике.

Сеть автомобильных дорог и уличной сети населенных пунктов Жамбылской области составляет 9989 километров. В том числе протяженность автодорог республиканского значения 1197,5 километра, областного - 1941,5 км, районного - 1188 км, улиц населенных пунктов 5662 километра.

Из всех источников финансирования в прошлом году было выделено 27,6 миллиарда тенге, реализовано 1111 проектов. Отремонтировано в целом 1316,2 километра автодорог. По сравнению с прошлым годом рост составил более чем в 2,5 раза. Больше всего проектов – 827 реализовано в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости".

При поддержке республиканского бюджета реализованы три крупных проекта, введены в эксплуатацию два объекта. Это реконструкция 11 километров дороги областного значения "Тараз-Сарыкемер-Түймекент-Ақшолақ" и шести километров дороги "Тараз-Жетібай-Тегістік-Ойық". А проект реконструкции участка протяженностью 16,1 километра автодороги "Южный объезд города Тараз к границе с Кыргызстаном" будет завершен в первом полугодии 2021-го.

Если говорить подробнее о республиканских дорогах, введен в эксплуатацию 16-километровый отрезок участка автодороги "Ұзынағаш-Отар". Ведутся строительные работы по реконструкции участков "Мерке-Бурылбайтал", "Балқаш-Бурылбайтал", "Күрті-Бурылбайтал" общей протяженностью 475 километров. Совокупная стоимость проектов – 164 миллиарда тенге.

В настоящее время транспортный поток с Туркестанской и Жамбылской областей из соседних республик в направлении центра страны вынужденно идет через г. Алматы с перепробегом 250 км. Автодорога Мерке-Бурылбайтал имеет высокое социальное значение и влияет на транзит из стран Средней Азии. В этом году планируется завершение основных работ и открытие проезда.

Главное внимание в регионе уделяется качеству строительства дорог. В этих целях Центром качества дорожных активов совместно с управлением пассажирского транспорта и автодорог взяты на анализ более тысячи проб, выписаны 153 предписания, которые выполнены в ходе реализации проектов, - отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бакытжан Жанибеков.

Для предотвращения коррупционных рисков в дорожной отрасли в рамках проекта "Сапалы жол – адалдық алаңы" созданы рабочие группы, которые инспектировали качество строительства и реконструкции дорог.

Повышение качества работ позволило снизить количество ДТП на 23%, травмированных – на 28%, летальных исходов – на 10,4%.

В дорожном строительстве активно используются современные материалы и технологии. К ним можно отнести реджувасил, миркосюрфейсинг, холодный ресайклинг, щебеночно-мастичный асфальтобетон и другие.

На состоявшемся недавно под руководством Премьер-министра страны Аскара Мамина совещании министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов отметил работу Жамбылской области по улучшению состояния сети дорог и соблюдения принципа паритетного финансирования.

В целом, для развития инфраструктуры на 2020-2025 годы в рамках программы "Нұрлы жол" от Жамбылской области предложено к реализации 82 проекта на общую сумму 52 миллиарда тенге. В случае одобрения данных проектов доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2025 году достигнет 100%.