Нацбанк опубликовал новое экономическое исследование

Национальный банк Казахстана опубликовал экономическое исследование "Построение большой байесовской векторной авторегрессионной модели для Казахстана", передает zakon.kz.

Как рассказал заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики НБ РК Денис Чернявский, цель работы – оценка эффективности применения байесовских векторных авторегрессионных моделей (BVAR-моделей) в прогнозировании макроэкономических показателей Казахстана.

Поиск оптимальных параметров оцениваемой BVAR-модели проходил на основе точности прогнозов на тестовой выборке. Результатом этого стало эмпирическое подтверждение целесообразности применения данных моделей для Казахстана в сравнении с более простыми аналогами, - пояснил он.

По словам Чернявского, работа содержит исходный код, который позволяет воссоздать модели и стимулирует дальнейшую дискуссию по анализу и прогнозированию макроэкономических показателей.

Как поясняется, проведение исследований – это неотъемлемая часть политики инфляционного таргетирования, которое призвано усилить аналитический инструментарий при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Публикация исследований также способствует прозрачности и открытости Национального банка, снижая информационную асимметрию.

Ознакомиться с исследованием можно здесь.