Ученые выявили нервные расстройства у трети переболевших коронавирусом

Ученые заявили, что каждый третий переболевший COVID-19 страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Данное исследование было опубликовано в научном журнале Lancet Psychiatry. У людей, переболевших коронавирусом, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями.

Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%.

Наиболее распространенными были тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт - у 2%, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ - у 6,5%, бессонница - у 5%, деменция - у 0,7%. Однако эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID и проходил лечение в реанимации. В целом для 13% исследованных диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые, - говорится в исследовании.