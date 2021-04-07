Нигматулин: Продажа и аренда земли иностранцам будет запрещена на законодательном уровне

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался о законодательных поправках по вопросам земельных отношений, сообщает zakon.kz.

Соответствующий законопроект сегодня одобрили в первом чтении депутаты Мажилиса на пленарном заседании.

Законопроект подготовлен в порядке законодательной инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Одобрив сегодня в первом чтении данный законопроект, мы тем самым поддержали законодательную инициативу Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по вопросам земельных отношений. Полный законодательный запрет на продажу и аренду земли иностранцам – это предельно чёткий ответ на один из важнейших вопросов, волнующих казахстанское общество, - подчеркнул Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

При этом, по словам Спикера Мажилиса, принятие и реализация этого закона имеет большое значение, поскольку позволяет прекратить все неконструктивные дискуссии по этой теме и сосредоточиться на вопросах дальнейшей модернизации сферы землепользования.

Законопроектом предусматривается введение запрета на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами Республики Казахстан с иностранным участием, международными организациями, научными центрами с международным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования.

В связи с этим из земельного законодательства исключаются материальные нормы права, регламентирующие вопросы предоставления прав на сельскохозяйственные земли иностранным землепользователям и совместным предприятиям, имеющим долю иностранного участия, а также кандасам.

При этом предусмотрено, что право временного землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения, предоставленные до 1 июля 2016 года на условиях аренды вышеуказанным землепользователям, действует до окончания срока действия договора аренды и не подлежит продлению.