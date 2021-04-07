В Казахстане 80% компьютеров в малокомплектных школах требуют замены

В малокомплектных школах на 1 компьютер приходится 4 ученика, а замены в некоторых регионах требует 80% компьютерной техники, сообщила на заседании в Мажилисе депутат Джамиля Нурманбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Особого внимания требует процесс внедрения обновленного содержания среднего образования, а вместе с ним расчет педагогической нагрузки учителей малокомплектных школ (МКШ) и их заработной платы. К примеру, один учитель МКШ, ведущий несколько разных предметов, имеет колоссальную методическую нагрузку при подготовке к урокам и их проведении одновременно в нескольких классах. В то же время, из-за небольшого контингента учащихся и совмещения класс-комплектов учителя МКШ не имеют полной недельной нагрузки, что отражается на уровне их заработной платы, которая все еще ниже чем у городских учителей, — сказала Джамиля Нурманбетова, озвучивая депутатский запрос.

По ее данным, в казахстанской системе школьного образования есть малокомплектные школы, которые составляют 53% от всех сельских школ. Наибольшее количество МКШ в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

Она добавила, что всего по всей республике на 2 787 МКШ работает лишь 186 ресурсных центров, к которым не всегда организован подвоз учащихся. В пример она привела ситуацию в Восточно-Казахстанской области, где на 343 МКШ работает всего 7 ресурсных центров.

Оставшиеся 296 МКШ предоставлены сами себе и ведут учебный процесс самостоятельно. Возможно, часть проблем МКШ могла быть решена при наличии качественного интернета, но, к сожалению, около 70% таких школ имеют скорость интернета ниже 4 Мбит/с, которого недостаточно для проведения полноценных занятий в онлайн-формате. Несмотря на то, что в МКШ на 1 компьютер приходится 4 ученика, замены в некоторых регионах требует 80% компьютерной техники. Таким образом, интернет для МКШ малодоступен, а в дополнение к этому получаем еще и факт "цифрового неравенства", — сообщила депутат.

На заседании отметили, что финансовые затраты на одного ученика МКШ в среднем в 4 раза выше, чем на 1 ученика в городе, что закономерно вызывает вопрос: на что тратятся выделенные государством средства.

Для решения изложенных проблем депутат предлагает пересмотреть нормативы содержания МКШ, обновить механизмы финансирования их деятельности и ресурсных центров, в том числе условия оплаты труда педагогам.

Скорректировать количество педагогических часов на одну ставку для учителя МКШ, обеспечить МКШ компьютерной техникой, а также высокоскоростным интернетом, не ниже 10 Мбит/с, в рамках реализации программы "Цифровой Казахстан", — заключила Нурманбетова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан