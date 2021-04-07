Депутат: У половины экономически активного населения нет медицинской страховки

Учитывая неплатежеспособность и снижение доходов населения из-за пандемии коронавируса предлагаем не требовать оплаты взносов за 2020 год в фонд, сказала на заседании в Мажилисе депутат Гульдара Нурумова, передает корреспондент zakon.kz.

Охват социального медицинского страхования в развитых странах составляет 90-95%. И именно к этому показателю мы должны стремиться. По данным Минздрава РК, из почти 19 млн населения страны на сегодня застрахованы 15 850 000 чел или 84%. Но из них 11 195 887 человек или 59,2% - это граждане, входящие в льготную категорию (дети, инвалиды, многодетные и др.), за которых оплачивает государство. А вот из оставшихся 7 млн экономически активного населения 3 млн - почти половина - не застрахованы. Получается, что эти люди - самозанятые, безработные, которые не производят отчислений в Фонд, — сообщила Гульдара Нурумова, озвучивая депутатский запрос.

Она добавила, что если кто-то из этих 3 млн незастрахованных захочет получить медицинскую помощь в 2021 году, он должен перечислить взносы за весь 2020 год, что, естественно, многим не по карману.

По ее словам, большое количество незастрахованного населения в Алматинской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областях, городе Шымкент.

Часто незастрахованным больным, даже в экстренных случаях, отказывают в полноценной медицинской помощи. Например, в Алматы экстренной пациентке отказали в госпитализации с диагнозом "Замершая беременность" из-за отсутствия статуса застрахованного. Другому больному с приступами мочекаменной болезни отказывали в медицинской помощи, пока он не оплатил за весь 2020 год и 3 месяца 2021 года. На поиски всей суммы ушло сутки и все это время больной мучился от нестерпимой боли, что недопустимо. Идет нарушение законных прав пациентов, но за это никто не понес ответственности, — заявила депутат.

Также она добавила, что нередко медицинские организации для минимизации напряженной обстановки вынуждены за счет собственных средств оказывать медицинские услуги населению, которые в дальнейшем никем не возмещаются.

Фонд призван возмещать услуги на основе принципа "деньги идут за пациентом". Но на практике медорганизации даже застрахованным вынуждены отказывать из-за ограничения месячного планового бюджета, установленного Фондом. Поэтому принцип "деньги идут за пациентом" на сегодняшний день не работает. Этот принцип заработает бы в полную силу тогда, когда тендеры на медуслуги будут проводиться прозрачно, — уточнили на заседании.

Другой вопрос, которым заинтересовались в Мажилисе, поэтапное повышение заработной платы медицинских работников. Депутат напомнила, что с 2021 года намечено увеличение зарплаты врачей на 30% и среднего медперсонала на 20%, однако с начала года более 74 тыс. врачей и 180 тыс. медсестер практически не получали повышенную зарплату из-за того, что не было утвержденных нормативных документов, регламентирующих механизм расчетов повышения зарплаты.

Это приводит к социальной напряженности среди медработников. Мало того, дополнительные средства на повышение зарплаты не выделены медорганизациям. Возникает резонный вопрос – из каких средств должны выплачивать повышенную зарплату? На основании вышеизложенного предлагаем, учитывая неплатежеспособность, снижение доходов населения из-за пандемии коронавируса, не требовать оплаты взносов за 2020 год, а отчисления в Фонд разделить поквартально или по полугодиям. Чтобы наконец заработал в полной мере принцип "деньги идут за пациентом", финансирование медорганизаций производить по факту, не ограничиваться месячным бюджетом, дабы избежать нарушения прав населения в выборе врача и медорганизации. Активизировать разъяснительную работу акиматов, центров занятости, НПП "Атамекен", ДГД по страхованию самозанятого населения, — заключила Нурумова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан