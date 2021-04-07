KIA Sportage: лучшее соотношение цены и оснащения на рынке

Недавно на авторынок Казахстана вернулся популярный кроссовер KIA Sportage казахстанской сборки. Теперь он предлагает лучшее соотношение цены и оснащения среди конкурентов!

Яркий дизайн, универсальность, высокое качество, проверенная надежность и широкий выбор комплектаций на любой вкус и бюджет – все это KIA Sportage. Теперь популярный кроссовер доступен в Казахстане в специальном исполнении Comfort за 9 990 000 тенге. Сейчас это лучшее предложение на рынке по соотношению цены и оснащения среди одноклассников.

Судите сами – комплектация версии Comfort с двигателем 2.0 (150 л.с.), автоматической коробкой передач и передним приводом включает раздельный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, передние и задние электростеклоподъёмники, мультифункциональный руль и селектор коробки передач с кожаной отделкой, аудиосистему с радио, RDS и USB, Bluetooth, центральный замок с дистанционным управлением, крепления ISOFIX для детских сидений, шесть подушек безопасности, систему выбора режимов движения Drive Mode Select, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, датчик дождя, систему контроля давления в шинах, систему стабилизации, системы помощи при трогании в гору и при спуске с горы, 17-дюймовые легкосплавные диски, LED дневные ходовые огни, противотуманные фары, задние датчики парковки и многое другое.

Конечно, KIA Sportage предлагается и в более богатых исполнениях с множеством высокотехнологичных и полезных опций, 2.4-литровым мотором (184 л.с.), "автоматом" и полным приводом.

KIA Sportage казахстанской сборки уже доступен в автосалонах официальных дилеров KIA в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Кызылорде, Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Уральске, Усть-Каменогорске, Семее, Актобе, Актау и Атырау.

Подробная информация о KIA Sportage, комплектации, цены и контакты дилеров KIA доступны на сайте www.kia-motors.kz.

Информационная линия KIA в Казахстане: 555 (звонок бесплатный).