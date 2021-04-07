Именные деревья высадят жители Павлодарской области 

Жители трех городов Павлодарской области – Павлодара, Экибастуза и Аксу – смогут посадить именные деревья в специально отведенных местах, передает Pavlodarnews.kz.

Идея предоставить такую возможность горожанам пришла властям, решившим в этом году всерьез заняться вопросами озеленения, а реализовать ее удалось в рамках региональной программы поддержки бизнеса "Business Ertis".

На выделенных участках установят стенд со схемой посадки деревьев, контакты и прайсы частных лесопитомников. На территории подготовлены лунки, – рассказал руководитель управления недропользования Павлодарской области Кадылжан Сатиев. – Установим таблички с указанием породы, возраста зеленого насаждения. При желании человек может указать свою фамилию. Это даст возможность каждому желающему вырастить свое дерево начиная от саженца и тем самым внести свой вклад в развитие озеленения области.

В Павлодаре лунки для 350 деревьев подготовят на территории от Гусиного перелета до железнодорожного моста, в Экибастузе в парке "Шахтер" рассчитывают высадить 150 саженцев, в Аксу в парковой зоне 14 и 15 микрорайонов – 460. Акция стартует с Павлодара 24 апреля.

Озеленение – одно из ключевых направлений программы защиты окружающей среды в Павлодарской области. Глава региона Абылкаир Скаков ранее поручал совместно с экологической общественностью разработать комплексный план посадки зеленых насаждений. План презентовали на одном из недавних заседаний Экологического совета региона. В частности, только в Павлодаре планируется в этом году высадить более 20 тысяч деревьев.

"Business Ertis" - региональная многовекторная программа поддержки МСБ, также разработанная по поручению Абылкаира Скакова для помощи бизнесу в посткарантинный период и для развития массового предпринимательства в области. Одно из направлений программы – поддержка экологических проектов бизнеса.