Это не в этом году: Цой о видео тоя с Розой Рымбаевой и Сакеном Майгазиевым

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал появившееся в сети видео тоя с участием Розы Рымбаевой, Сакена Майгазиева и Айданы Меденовой, передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент нам доступна информация о том, что данное мероприятие проводилось не в этом году. Мы эти материалы собираем. На данный момент нам поступила информация, что это мероприятие не этого года, - сказал Цой.

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При этом глава ведомства добавил, что они будут рады, если известные личности в Казахстане примут участие в освещении и привлечении казахстанцев к вакцинации.

Касательно привлечения медийных личностей - однозначно мы приглашаем всех неравнодушных граждан, и мы очень рады, что есть такие сознательные наши граждане, которые хотят помочь, обращаются в Минздрав, готовы прийти на вакцинацию, показать, насколько это доступно, как проходит процесс вакцинации. Мы уже сейчас видим в соцсетях, когда граждане изъявляют желание самостоятельно поддержать инициативы и вообще в целом обезопасить всех нас, приняв участие в программе вакцинации, - пояснил он.

Министр отметил, что Минздрав приветствует всех, кто готов присоединиться, довести до населения именно объективные данные, как это на самом деле есть, как эта вакцинация ощущается персонально.

Мы всегда приглашаем. Это будет наш общий вклад в ознакомления населения и доступности обеспечения процесса вакцинации, - заключил Цой.

Оксана Скибан, Нур-Султан