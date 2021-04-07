Почему детей до 18 лет не вакцинируют от коронавируса

Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова объяснила, почему детям до 18 лет нельзя вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня детей до 18 лет не вакцинируют. Но они не вакцинируются не потому, что вакцина противопоказана, а потому что нет достаточных клинических исследований именно для этой группы населения. Возможно, в будущем появятся исследования, которые будут говорить о том, что вакцина безопасна и эффективна для детей. Тогда будут пересмотрены подлежащие группы. На сегодня мы говорим о подлежащих вакцинации группах старше 18 лет, - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Напомним, в Казахстане началась массовая вакцинация населения. В первом полугодии планируется поступление более 6 млн доз вакцин, что позволит охватить вакцинацией 64% от подлежащего контингента.

С 8 апреля записаться на вакцинацию можно будет через Egov.kz.

Тамила Языкова, Нур-Султан