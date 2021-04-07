Ученый оценил темпы производства вакцин от COVID-19 в мире. Они низкие

Даже если все мировые мощности, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов, будут производить вакцину от коронавируса, то за год все равно будет выпущено 12-15% от объёма, необходимого, чтобы победить пандемию. Об этом заявил директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург, передает zakon.kz.

Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов в Соединённых Штатах, в Европе, в России, по всему миру, сориентировать сейчас на производство одной вакцины - идеальная картинка - то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12-15% от того, что необходимо, чтобы победить пандемию, - сказал он.

Гинцбург добавил, что пандемию нужно победить не в одной стране, а на всем земном шаре.