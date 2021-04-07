В ВКО женщина пыталась пронести в нижнем белье деньги для осужденного мужа

7 апреля 2021, 21:48
Фото: ДУИС ВКО

Деньги в нижнем белье пыталась пронести жена осужденного в колонии Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Законная жена осужденного, отбывающий наказание за скотокрадство, прибыла на длительное свидание с мужем из другого города. При досмотре в нижнем белье у гражданки обнаружили деньги. пресс-служба ДУИС ВКО

По словам заместителя начальника колонии Гариба Шаихова, "за попытку проноса денежных средств супруга осужденного упустила свой шанс увидеть мужа, которого она с момента ареста не видела".

Ее в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством немедленно вывели. В отношении правонарушительницы составлен протокол и теперь ей грозит крупный денежный штраф, - уточнил он.


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