Людей без масок не будут запускать в автобусы в Актау

8 апреля 2021, 00:26
Фото: tvernews.ru

О соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режимов сообщалось в постановлении главного санитарного врача Мангистауской области от 6 марта. Согласно документу, наполняемость автобусов пассажирами не должна быть больше количества посадочных мест, передает zakon.kz.

Как сообщает lada.kz, теперь при несоблюдении масочного режима кондукторы имеют право не запустить пассажира в автобус.

В акимате Актау сообщили, что чиновники будут выявлять пассажиров-"безмасочников" во время рейдов, которые планируют начать с 8 апреля.

Эпидемия коронавируса снова набирает обороты: три соседние области вошли в "красную" зону. В связи с этим просим соблюдать санитарные нормы и носить маски в общественном транспорте. Берегите себя и своих близких, - добавили в городском акимате.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?