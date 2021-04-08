Годовалый ребенок получил пулю в голову в Чикаго во время разборок

В Чикаго во время дорожных разборок пулю в голову получил годовалый ребенок, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, конфликт между двумя водителями произошел из-за того, что один из них не дал другому перестроиться в свою полосу - так предполагают в полиции. После произошла перестрелка, в ходе которой был ранен годовалый ребенок, находившийся в одной из машин.

По данным телеканала ABC News, вскоре после стрельбы автомобиль с ребенком разбился.

Отмечается, что малыш доставлен в больницу, и его состояние оценивается как тяжелое.

Как рассказали в полиции, водители не были знакомы.