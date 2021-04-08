"Вывезли в степь и пытались изнасиловать": казахстанка шокировала своей историей

История 70-летней алматинки шокировала казахстанцев, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", от рук своего бывшего сожителя пострадала 70-летняя жительница Алматинской области Раиса Цой (так она представилась в ролике, распространенном в соцсетях).

По словам пострадавшей, экс-возлюбленный с двумя друзьями силой вывез ее в степь и угрожал изнасиловать.

В степи они заставили меня пить, но я вылила и не стала пить. Оборвал все и сказал, вот я сейчас буду тебя держать, а они будут тебя насиловать, и опять головой ударил по лицу в области глаза. Затем стал рассчитываться со своими дружками. жертва бытового насилия Раиса Цой

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В полиции уже занимаются этим делом, но женщина не чувствует себя защищенной - бывший сожитель угрожал ее семье расправой, и прикрывался "связями".

Я боюсь. Каждую минуту боюсь, что они опять приедут и начнут меня убивать, сожжет детей и мой дом. Раиса Цой

Отмечается, по стране таких историй немало - в полицию и общественные фонды обращаются до 20 женщин в день. С начала года почти 600 абьюзеров были привлечены к ответственности - и это только в одном Нур-Султане.

По словам стражей порядка, чаще всего насилие на бытовой почве возникает на фоне неприязненных отношений между супругами, нетрезвого образа жизни и необоснованной ревности.

Возникновение ссор на фоне пьянства, пренебрежительное отношение агрессора к женщине. Чувство морального и физического превосходства над ней. Наибольшим проявлением неравноправия по-прежнему является дискриминация в семье и в быту. старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия ДП Нур-Султана Гульмира Шрахметова

Если год назад скачок числа бытовых ссор и разводов психологи объясняли карантином, то теперь – простым весенним "обострением". С одной стороны, сезонным изменениям психики, по мнению специалистов, подвержено немало людей. Но важнее то, что подобные проблемы в Казахстане все чаще стали придавать огласке.

Мы же социум. Если мы видим, что человек уже пережил, испытал, то, естественно, для него очень важно поддержать. А как он может поддержать? Поделиться. Сказать: у меня тоже такая ситуация. Тем самым выполняется двойная функция – поддержка других и плюс у человека тоже происходит облегчение. психолог-консультант Алибек Сидиков

По словам руководителя общественного фонда "НеМолчи.kz" Дины Смаиловой, агрессоров не стало больше, просто жертвы насильников стали смелее.

Они более активно стали заявлять в полицию. Потому что увидели какие-то результаты работы как полиции, так и общественности. Немножко люди стали больше понимать о своих правах. Как работают законы. Намного шире идет осведомление о семейно-бытовом насилии. Просто люди перестали молчать, - говорит она

По ее данным, за год на телефон горячей линии фонда "НеМолчиKZ" позвонили больше 1,5 тыс. человек. 85% из них связаны именно с бытовым насилием. Больше 100 агрессоров после этих заявлений уже наказали. Как говорят общественники, такими темпами казахстанцы смогут справиться с насилием, нужно только перестать бояться.