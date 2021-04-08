В российской воинской части взрыв танка попал на видео

8 апреля 2021, 08:13
Фото: ria.ru

В Дагестане на стоянке воинской части загорелся танк, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

На открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка. Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано, — уточняется в сообщении.

Как пишет издание Baza, причиной происшествия могло стать короткое замыкание. Отмечается также, что в результате взрыва никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники военной прокуратуры.


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