В российской воинской части взрыв танка попал на видео

В Дагестане на стоянке воинской части загорелся танк, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.
На открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка. Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано, — уточняется в сообщении.
Как пишет издание Baza, причиной происшествия могло стать короткое замыкание. Отмечается также, что в результате взрыва никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники военной прокуратуры.
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