Массово гибнут косули в Северо-Казахстанской области 

В Северо-Казахстанской области массово гибнут косули, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "Алматы", тревогу забили местные жители и волонтеры. По их словам, за несколько месяцев от голода умерли десятки животных.

В подтверждение своих слов активисты даже выложили в соцсетях видео, на котором видны туши парнокопытных. Авторы роликов предполагают, что косули начали гибнуть из-за сильного истощения, вызванного голодом. Свидетелем падежа косуль стал и уроженец города Сергеевка Михаил Михайленко. Мужчина утверждает, что за последние два месяца обнаружил десятки туш.

Взрослые особи скорее всего выживут, потому что они уже сталкивались с такими трудностями. Они знают, что кушать, а молодняк не соображает и в конце концов погибает, - рассказал он.

По мнению жителей области, несчастным животным попросту не хватает корма. Обильный снег и обледеневшая земля не оставляют шансов зверям добраться до прошлогодней травы.

Они вынуждены выходить на дорогу в поисках пищи. Даже людей не боятся. Вдоль трассы я находил несколько мертвых косуль. А сколько их внутри леса? Уполномоченные органы должны решить эту проблему, - рассказал житель Северо-Казахстанской области Санжар Аскаров.

В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что для обеспечения диких животных кормом в местном бюджете средств не предусмотрено и выдвинули свою версию массового падежа.

Они легко питаются посадками вдоль автомобильных дорог. Мы выезжали на них, смотрели. Факты гибели связаны с тем, что попадают под автомобили. Либо, у нас есть факт один, были задраны собаками, - сказал руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Беспалов.

Тем временем местные организации по защите животных забили тревогу. Волонтеры планируют объехать места, где обитает косуля и тщательно изучить проблему.

На сегодня в регионе обитает более 15 тысяч голов косуль. А вот сколько из них погибло в этом году, в инспекции лесного хозяйства и животного мира не сообщили.