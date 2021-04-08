Нарушители карантина в Нур-Султане пополнили казну на 100 млн тенге

К административной ответственности на сумму более 100 млн тенге за нарушение карантина привлекли физических и юридических лиц в Нур-Султане с начала года, сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

С 1 января по 14 февраля в управление поступило 287 сообщений. То есть экстренных извещений, на основании которых зарегистрировано 279 внеплановых проверок объектов. По результатам проверок было выдано 237 предписаний об устранении выявленных нарушений. Также к административной ответственности привлечено 238 физических и юридических лиц на сумму более 57 миллионов тенге. Субъектов предпринимательства -141 на сумму более 52 миллионов тенге, — сообщила Бейсенова.

Она напомнила, что эпидситуация по заболеваемости КВИ в Нур-Султане остается нестабильной, город уже в течение месяца находятся в "красной" зоне.

С начала года число заболевших по городу превысило 15 тыс., с начала пандемии зарегистрировано 34 007 случаев, из них 21 957 симптомных и 12 050 бессимптомных.

В феврале по динамике заболеваемости наблюдалось снижение на 25% по сравнению с январем, в марте наблюдается стабильный рост. По итогам марта и семи дней апреля месяца зарегистрировано на 9 338 случаев больше, чем в январе и феврале месяцах вместе взятых.

17 марта ежедневный прирост заболеваемости превышал 1%. С последующим снижением с 20 по 25 марта на 0,64%. В течении последних 19 дней мы видим, что показатель сохраняется в средних пределах 1,2%. За последние сутки зарегистрировано 578 случаев, из них 404 случая с симптомами, 144 — бессимптомных, — отметила главный санитарный врач столицы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан