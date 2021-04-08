Берик Уали ответил, почему Токаев привился "Спутником V"

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева ответил на вопросы казахстанцев, почему он привился вакциной "Спутник V", передает zakon.kz.

В социальных сетях наши граждане задаются вопросом: почему ранее глава государства выразил намерение получить казахстанскую вакцину, однако, не дождавшись ее, привился "Спутником-V". Со всей ответственностью заявляю, что Президент всегда поддерживает отечественное производство. Он привился вакциной, произведенной в Караганде, и полностью доверяет нашим ученым. После запуска производства казахстанской вакцины он планирует посетить с рабочим визитом Жамбылскую область и лично ознакомиться с работой предприятия, - написал Уали в Facebook.

Он добавил, что следующей вакциной от коронавируса, которую намерен получить глава государства, будет отечественный препарат.

Президент убежден, что альтернативы вакцинации населения не существует, - отметил Берик Уали.

6 апреля Касым-Жомарт Токаев получил вакцину "Спутник V". В связи с тем, что ранее он сообщал о намерении привиться отечественной вакциной, казахстанцы задались вопросом: "Почему "Спутник V"? Министр здравоохранения Алексей Цой по этому поводу сообщил, что "Спутник V" - это тоже казахстанская вакцина.