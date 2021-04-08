Казахстанские ученые взялись за исследование новых штаммов COVID-19

Научно-исследовательский институт проблем биобезопасности начал работу над новыми штаммами коронавируса, сообщил в СЦК министр образования и науки Асхат Аймагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Они работают круглые сутки. Наши ученые в целом работают по пяти платформам. По векторной вакцине мы дошли до доклинических испытаний. Готовится также "живая" вакцина, субъединичная, по которой ждем разрешение по проведению клинических исследований. Как видите, наши ученые работают по всем направлениям. Наши ученые также планируют разработать вакцины для животных, а также работают по исследованию британского, южноафриканского штаммов коронавируса в лаборатории. Выделили именно эти штаммы, проводят исследования, поэтому работа идет полным ходом, — сообщил Асхат Аймагамбетов.

По вакцине QazCovid-In, по его словам, работа идет без задержек, но есть определенный период времени, когда добровольцы должны приходить и сдавать кровь и другие анализы для их обработки.

Далее документы будут сданы в уполномоченный орган, чтобы эту вакцину можно было применять на людях в клинике. Весь процесс идет согласно плану. В целом разработка вакцины и что она дошла до третьей фазы - это огромная победа. Это героизм наших ученых. Это показывает тот потенциал, который мы имеем в сфере науки в части биологической безопасности, — объяснил министр.

Он добавил, что в институте проблем биобезопасности работают ученые мирового уровня, которые имеют большой опыт по подготовке вакцин.

Никаких проблемных вопросов нет. Сейчас завершают биологический контроль, далее будут проводить работу по отгрузке и так далее. В целом эта вся работа идет. Предполагаем, что к концу апреля этого года мы сдадим документы, а профильное министерство уже будет принимать решение. Надо запастись терпением, — заключил Аймагамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан