Названа новая мировая столица миллиардеров

Пекин впервые стал городом с наибольшим в мире количеством миллиардеров, передает zakon.kz со ссылкой на Day.аz.

Согласно данным cписка миллиардеров Forbes, по итогам 2020 года в Пекине проживало 100 миллиардеров, на одного больше, чем в Нью-Йорке.

За год в китайской столице появилось 33 новых миллиардера. В Нью-Йорке - только семь. При этом население Пекина составляет 21 миллион человек, это в 2,5 раза больше, чем в Нью-Йорке с населением 8,4 миллиона.

Самый богатый житель Пекина - Чжан Иминь, основатель материнской компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, имеет состояние в 35,6 миллиарда долларов. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг является самым богатым человеком своего города, его состояние составляет 59 миллиардов долларов.

Помимо Пекина, в список десяти городов мира, где проживает больше всего миллиардеров, также попали еще четыре китайских города. Так, Гонконг с 80 богачами занял третье место, Шэньчжэнь с 68 - пятое место, а Шанхай с 64 - шестое. Единственным другим городом США, вошедшим в список, был Сан-Франциско, занявший восьмое место с 48 миллиардерами.

Сообщается, что в США проживает больше миллиардеров, чем в какой-либо другой стране мира. Страна по-прежнему является лидером с 724 миллиардерами. Китай, учитывая Гонконг и Макао, занимает второе место с 698 миллиардерами. Следующие в списке - Индия с 140, Германия с 136 и Россия с 117 миллиардерами.