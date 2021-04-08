Как вузы лишают лицензии, объяснил министр образования

В последние годы сам процесс лишения лицензий претерпел изменения, но Министерство образования и науки дает возможность вузам исправить нарушения, заявил на брифинге министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Было поручение главы государства. Для кого-то почему-то это было сюрпризом. По-разному воспринимаются в СМИ. Понятно, что есть попытки доказать свою правоту, но надо отметить, что в настоящее время у нас вузы, по которым приняты решения и они закрыты, обучалось более 66 тыс. студентов. Все они переведены с сохранением грантов. Кто обучался на платной основе, мы даже снизили оплату. Ни один из студентов не остался без обучения. Вся эта работа проводится, — сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, закрытие самих вузов не является панацеей, и помимо полного закрытия с отозванием генеральной лицензии, работа также проводится по определенным образовательным программам, по которым нет достаточных ресурсов, материально-технической базы и преподавателей.

В этих случаях мы забираем не полностью генеральную лицензию, а лицензию по определенному направлению подготовки. В настоящее время по 37 вузам мы отозвали более 143 лицензий по направлениям подготовки. В качестве примера можно привести подготовку педагогов. Если год назад в стране готовили педагогов 86 вузов, то на сегодняшний день более 60 вузов готовят по такой специальности. Также и по специалистам по IT-сфере и медицинской части, где мы также отозвали лицензии. Соответственно ведем работу, чтобы профилизировать вузы, чтобы они готовили по тем направлениям, где способны обеспечить необходимое качество, — объяснил министр.

Он добавил, что в последние годы сам процесс отзыва лицензий претерпел изменения. Так, например, 5-7 лет назад проводилась сразу проверка и лишение лицензии, а сейчас данный процесс очень детально регламентирован.

На брифинге уточнили, что в МОН не выбирают эти вузы самостоятельно, потому что выбор идет по существующей системе оценки рисков.

Есть также перечень вопросов и направлений, которые проверяются. Проверка проходит, дается возможность для устранения этих нарушений, спустя время мы еще раз проверяем. Если окажется, что эти же нарушения не устранены, то мы приходим еще раз. Процесс долгий. Достаточно времени дается, чтобы добросовестные вузы могли исправить ошибки и принять меры. По тем, где мы не видим понимания, то приходится лишать лицензии и обращаться в суд. Проходят потом долгие судебные процессы, но суд признает нашу позицию правильной и законной, — заявил Асхат Аймагамбетов.

Он заверил, что самая главная задача – повышения качества образования, и в ведомстве не делят вузы на частные и государственные.

Я говорил о 143 лицензиях, которые были отобраны. Так вот, среди них есть также государственные вузы. Мы принимаем и более системные меры. Это вопросы сертификации, меры расширения академической свободы и многие другие меры, которые реализовывает МОН совместно с вузами. Думаю, в конечном итоге это приведет к повышению качества образования. Именно по этому вопросу нам надо перестать считать и говорить, что наши вузы неконкурентоспособны и у всех качество не соответствует. Большинство дают очень высокое качество. Мы не говорим, что самой целью является закрыть определенное количество вузов, — заключил глава МОН.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан