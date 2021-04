Геннадий Головкин впервые показал в соцсетях семью

Чемпион мира по боксу казахстанец Геннадий Головкин в честь своего 39-летия впервые показал жену и детей в соцсетях, передает zakon.kz.

Правда, снимок сделан со спины.

Feeling blessed. All that matters in my life is here with me.

Happy birthday to me! pic.twitter.com/Q8qmDsVIku