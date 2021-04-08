Алматинца наказали за фото на капоте полицейской машины

Житель Алматы встал на капот полицейской машины и был за это наказан, передает zakon.kz.

В Специализированном межрайонном административном суде Алматы завершился процесс по делу о мелком хулиганстве.

Гражданин С. из хулиганских побуждений проявляя явное неуважение к сотрудникам полиции, встал на капот служебного транспортного средства сотрудником полиции и произвел фотографирование, после чего распространил фотографии в социальных сетях, - говорится в сообщении.

Суд постановил арестовать его на 2 суток, поскольку действия последнего "свидетельствовали об игнорировании норм поведения в обществе, нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, что является недопустимым".