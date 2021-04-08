В Атырау двое детей появились на свет у рожениц, находящихся под ИВЛ

Пятеро малышей появились на свет в модульной инфекционной больнице Атырау. Среди новорожденных – четыре девочки, один мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, передает zakon.kz.

По словам главного внештатного инфекциониста области Нади Ергалиевой, состояние малышей в настоящее время стабильное. Двое из них появились на свет путем кесарева сечения.

Их мамы лежали в реанимационном отделении в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ с пневмонией. Чтобы уберечь жизни малышей и их мам была проведена операция по кесаревому сечению. Девочка родилась с весом 2,5 кг, мальчик с весом 1490 гр. Состояние детей стабильное, - рассказала Надя Ергалиева.

Всего с 18 марта 2021 года в модульной инфекционной больнице Атырау на свет появились пятеро малышей, среди новорожденных – 1 мальчик, четыре девочки. По результатам ПЦР-тестов у детей наличие коронавирусной инфекции не обнаружено.