Сергей Лавров посетил Успенский Кафедральный собор в Нур-Султане

8 апреля 2021, 19:44
Фото: APN agency

В ходе официального визита в Казахстан Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, посетил Успенский кафедральный собор столицы, сообщает zakon.kz.

Гость осмотрел экспозицию музея, расположенного в Духовно-Культурном центре Русской Православной Церкви при Соборе, и сделал памятную запись в книге почетных посетителей.

Впечатлен великолепной экспозицией Церковно-исторического музея Казахстанского митрополичьего округа. Это бесценный вклад в сохранение нашей общей истории, в укрепление фундамента российско-казахстанской дружбы на благо наших многонациональных народов и их этно-конфессиональной истории. написал Сергей Лавров

Благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий (Карамышев) продемонстрировал министру иностранных дел России экспонаты музея и проект строительства нового храма, который сейчас возводится в столице Казахстана.


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