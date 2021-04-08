16-летнего парня насмерть придавило плитой от кровли в Акмолинской области

8 апреля в 11.00 часов в Есильский районный отдел полиции поступило телефонное сообщение от фельдшера районной больницы о том, что при доставлении в больницу скончался юноша. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области, передает zakon.kz.

Установлено, что 16-летний житель г.Есиль был придавлен бетонной плитой обрушившейся с кровли (козырек) от входа в овощной склад, расположенного за территорией Агротехнического колледжа № 7 г.Есиль, студентом 1-го курса, которого являлся погибший, - сообщили в полиции.

Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".