Создателю финансовой пирамиды в Актобе вынесли приговор

Сомнительная компания Unnnity Corporation начала свою деятельность в Актобе пять лет назад. Сегодня ее создатель, вместе с подельниками предстал перед судом, сообщает zakon.kz.

31-летний актюбинец Куаныш Жаксыбаев запустил рекламу, где утверждал, что разработал уникальное приложение Appport , которое позволит мгновенно разбогатеть, передает КТК.

Схема простая и давно известная: партнеру предлагалось вложить до 350 тысяч тенге и дальше привлекать других людей. Чем больше "компаньонов" собирал вкладчик, тем больше бонусов ему сулили. В итоге почти 3000 человек оказались в пирамиде. Многие даже брали кредиты в надежде, что впоследствии преумножат капитал. Но вместо прибыли оказались на мели. Общий ущерб составил свыше миллиарда тенге.

За "гениальную" разработку Жаксыбаева приговорили к 6,5 годам. На год меньше получил его помощник Бакыт Жумабаев. Еще восемь подельников отправятся в колонию на пять лет.