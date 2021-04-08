Байден намерен покончить с "эпидемией вооруженного насилия" в США

Президент США Джо Байден заявил об охватившей страну эпидемии вооруженного насилия, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал в ходе выступления в Розовом саду Белого дома, передает Голос Америки.

Уточняется, что политик в присутствии генерального прокурора Меррика Гарленда озвучил комплекс мер, которые помогут взять под контроль ситуацию с оружием в стране. Эта инициатива рассматривается Белым домом как один из первых шагов на пути к сдерживанию убийств с применением огнестрельного оружия и самоубийств.

Предваряя его обращение, вице-президент США Камала Харрис констатировала, что, по мнению представителей обеих партий, пришло время принять практические законодательные меры по ужесточению контроля над оружием. Она также отметила, что Джо Байден предпринимал усилия по решению этой проблемы в период своей деятельности в качестве законодателя.

В своем выступлении президент назвал насилие с применением огнестрельного оружие "эпидемией" для страны.

Байден призвал Сенат одобрить три законопроекта по проблеме контроля над оружием, уже одобренные Палатой представителей.

Президент отметил, что приоритетной задачей для него станет лишение производителей оружия юридического иммунитета. Он также указал на необходимость полного запрета штурмового оружия.