Канцлер Германии потребовала от Путина отвести войска от Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель 8 апреля, в ходе телефонного разговора, потребовала от президента России Владимира Путина отвести от границы с Украиной усиленную группировку войск, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Предметом беседы среди прочего стало усиление военного присутствия России вблизи Украины. Федеральный канцлер потребовала снизить присутствие войск, чтобы достичь деэскалации, — подчеркнула представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Отмечается, что темой разговора двух политиков стала также ситуация вокруг находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального, который в конце марта объявил голодовку, чтобы добиться права на общение с врачом, которому он доверяет.

Со своей стороны, пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин обратил внимание Меркель на "провокационные действия Киева", который обостряет обстановку на линии соприкосновения. Что касается здоровья Алексея Навального, то здесь в Кремле ограничились замечанием, что эта тема была "затронута" в связи с проявленным федеральным канцлером интересом.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Боснии и Герцеговине.