Китай успешно запустил третий спутник Shiyan-6 для изучения околоземного космического пространства

9 апреля в Китае осуществили успешный запуск третьего спутника серии Shiyan-6 для изучения околоземного космического пространства и тестирования космического оборудования, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным Центрального телевидени Китая, запуск состоялся в 07:01 (05:01 по Нур-Султану) с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) при помощи ракеты-носителя Long March-4B (CZ-4B, "Чанчжэн-4Б").

Нынешний запуск стал 365-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Согласно официальному заявлению Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), в текущем году КНР планирует осуществить как минимум 40 запусков и поставить новый национальный рекорд.