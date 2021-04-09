Из Алматы в Токио. Казахстан стал важной частью олимпийской квалификации в борьбе

9 апреля в Алматы стартует олимпийский квалификационный турнир по видам борьбы. В рамках континентального турнира будет разыграно 36 лицензий в греко-римской, вольной и женской борьбе. Предстоящее событие является важным этапом в преддверии Токио-2020, сообщает Olympic.kz.

8 апреля в Алматы состоялась официальная пресс-конференция. Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков в своей приветственной речи поблагодарил Объединенный мир борьбы (UWW) за доверие нашей стране в проведении соревнований.

Казахстан в очередной раз принимает важнейший олимпийский отборочный турнир по видам борьбы, на этот раз в Алматы. Решение провести азиатский этап квалификации на Олимпиаду в Токио в нашей стране - это также высокая оценка организации чемпионата мира-2019 в Нур-Султане, который стал отправной точкой отбора на Игры. Хотелось бы от имени президента Национального Олимпийского комитета и всей олимпийской семьи Казахстана поблагодарить господина Ненада Лаловича и Объединенный мир борьбы за высокое доверие в организации столь важного и значимого спортивного события. Все участники соревнований, организаторы и представители нацио-нальных федераций понимают, что на первом месте сегодня - безопасность атлетов и всех задействованных в организации лиц. Буквально в прошлом месяце мы успешно провели чемпионат мира и финальный этап Кубка мира FIS по фристайлу, где интегрировали антиковидный протокол Национального Олимпийского комитета в регламент по проведению соревнований международной федерации. Безопасность и здоровье спортсменов, а также всех участников соревнований остается для НОК одним из главных приоритетов, - сказал генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана.

Символично, что олимпийский квалификационный турнир возвращает борьбу в Казахстан: в Алматы будут разыграны 36 олимпийских путевок.

Андрей Крюков отметил, что спортивная борьба в нашей стране имеет богатые традиции, а предстоящие события станут дополнительным импульсом не только для юных спортсменов, но и для судей, тренеров. Подобные турниры также являются важнейшим опытом организации ответственных стартов.

Борьба в Казахстане всегда занимала особое место. Конечно, спортсменам будет не хватать поддержки болельщиков на арене, но я уверен, наши соотечественники будут болеть у экранов телевизоров и поддерживать любимых атлетов. Желаю всем участникам удачи и честной борьбы,- озвучил Крюков.

Добавим, что азиатский отборочный турнир пройдет с 9 по 11 апреля. Через день, 13 апреля, будет дан старт чемпионату Азии. Он продлится до 18 числа. На данный момент в активе сборной Казахстана восемь лицензий: четыре в вольной, две в греко-римской и две в женской борьбе.