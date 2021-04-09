"Как ты вообще спишь?" Аким Актобе устроил разнос на совещании

Аким Актобе Асхат Шахаров устроил разнос на совещании по поводу дорог, передает zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что Асхат Шахаров провел совещание с подрядчиками, ремонтирующими дороги в городе.

Я еще раз говорю: вы реально подвели! Государство закупило эту услугу у вас, дорожников. Вот эти все недовольства вы превращаете из экономической в социальную напряженность. Кучу нареканий получили. С некоторыми из вас я буду разговаривать с позиции силы, потому что вы не выполняете договорных обязательств, – отчитывал дорожников Асхат Шахаров.

У одного из дорожников он спросил: "Как ты вообще спишь?"

Аким города пригрозил судом недобросовестным подрядчикам и потребовал от дорожной лаборатории держать на контроле качество дорог.

За день до этого СМИ сообщали, что потоки талой воды разрушили около 200 метров новой дороги в пригородном поселке Акжар-2. Фотографиями провалившегося асфальта стали делиться в социальных сетях.

Оказалось, дорожники не сделали водосток.

По словам акима, дорогу делала компания "Ассана Строй сервис". Гарантийный срок еще не вышел, поэтому восстанавливать асфальтовое покрытие и обустраивать ливневую канализацию подрядчик будет за свой счет.